 

Республика Сербская заявила о намерении вести политическую борьбу за свои права

24.10.2021, 5:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРеспублика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) намерена отстаивать свои права политическими методами, сообщил сербский член президиума БиГ Милорад Додик на фоне сообщений о восстановлении армии Республики Сербской.

После переговоров в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем Додик заявил, что Республика Сербская ведет борьбу за права, которые содержатся в конституции и не покушается на права Боснии и Герцеговины. По его словам, Республика Сербская «разрывается насильно, высокий представитель назначен без согласия СБ ООН», но Республика Сербская собирается «политически бороться за свои права», передает ТАСС.

Напомним, власти Республики Сербской собрались отказаться от общих армии, судебного и прокурорского совета БиГ. Республика Сербская хочет восстановить собственную армию.



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