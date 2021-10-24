 

В ДНР ужесточили ограничения из-за ситуации с COVID-19

24.10.2021, 5:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИз-за ситуации с COVID-19 в Донецкой самопровоглашенной республике (ДНР) запрещается проводить массовые мероприятия, а посещать кафе и кинотеатры можно при наличии документа о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте.

«До особого распоряжения запретить проведение на территории ДНР досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, развлекательных центрах и на аттракционах», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы ДНР.

Запрет не распространяется на посещение спортклубов, фитнес-центров, бассейнов, занятия спортом на открытом воздухе. А вот посещать кафе, кинотеатры, библиотеки и театры можно только при наличии документа о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или справки о перенесенном заболевании, вызванном коронавирусом.

Кроме того, до 15 ноября 2021 года запрещается проведение спортивных соревнований, пребывание в общественных местах лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения одного из родителей.

Документ вступает в силу с 25 октября.

По данным минздрава ДНР, в республике выявлено более 80 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 6,6 тыс. человек умерло. Только за последние сутки в республике выявлено более тысячи новых случаев COVID-19.



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