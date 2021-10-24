Жертвами столкновения грузовика с автобусом в Калмыкии стали пять человек

Пять человек погибли, семь пострадали в результате лобового столкновения грузовика с пассажирским автобусом в Калмыкии, информирует МЧС.

Столкновение произошло на на 245-м км федеральной трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь». Столкнулись «Камаз» и автобус «Неоплан». Автобус ехал по маршруту Махачкала – Санкт Петербург, в нем находилось 28 пассажиров, передает РИА «Новости».

Напомним, в Свердловской области автобус опрокинулся на трассе, в результате аварии один человек погиб. В результате столкновения автобуса с грузовиком во Владимирской области погибли четыре человека. В Нижегородской области столкнулись автобус, маршрутка и грузовая «Газель», пострадали более 20 человек.