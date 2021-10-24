 

Саакашвили выразил надежду на скорое возвращение на Украину

24.10.2021, 5:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили заявил, что должен «помогать Грузии», но надеется в ближайшее время вернуться на Украину.

Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, передав послание через свою девушку – украинского нардепа Елизавету Ясько. Обращаясь к «уважаемому другу Андрею», Саакашвили заявил, что «был счастлив прочитать слова поддержки». «И для меня, и для Лизы такое человеческое отношение сейчас является решающим. Я имел этот долг – помогать Грузии, но ты также знаешь, что я очень люблю и верен Украине и надеюсь в ближайшее время вернуться», – приводит его слова РЕН ТВ.

Напомним, консилиум врачей, которые осмотрели во вторник в тюрьме в Рустави арестованного 1 октября и голодающего с это дня Саакашвили, рекомендовали перевести его в госпиталь. Сам Саакашвили заявил о готовности голодать до смерти. Врачи провели бывшему президенту Грузии процедуру переливания крови, после чего состояние его здоровья стабилизировалось. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у Саакашвили есть украинский паспорт.



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