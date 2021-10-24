Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив с пытками, объявили в розыск

Экс-заключенного саратовской тюремной больницы и IT-специалиста Сергея Савельева объявили в розыск. Об этом свидетельствует база розыска МВД РФ.

18 октября Савельев попросил политического убежища во Франции.

Накануне он вывез из РФ видеоархив с пытками заключенных, который передал правозащитникам из Gulagu.net. СК возбудил в общей сложности семь дел после публикаций о случаях применения насилия к осужденным в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Цели разные: наказать, выбить признание… и для шантажа»

Сергей Савельев знает, как могли подделать «доказательства» в деле о гибели бизнесмена Пшеничного. Он сам вынужден был делать это в саратовской колонии

Белорус Сергей Савельев был осужден в РФ за перевозку и сбыт наркотиков. В колонии под Саратовом начальство привлекло его к работе в качестве секретаря и системного администратора, и почти весь срок Савельев провел в тюремной туберкулезной больнице, числясь ее пациентом. Он отвечал за локальную сеть и видеокамеры на зоне, вел документацию, выдавал видеорегистраторы сотрудникам, а заодно и одним зекам (активу) для записи издевательств над другими.

Правозащитный проект Владимира Осечкина Gulagu.net начал публиковать видеозаписи с пытками, полученные от Савельева, в начале октября. Они получили широкий резонанс, и ФСИН уже уволила начальника ОТБ-1 Гаценко, его заместителя Сергея Салова, а также главу оперативного отдела майора внутренней службы Антона Бочкова и руководителя отдела безопасности подполковника внутренней службы Сергея Мальцева. Глава саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.

—