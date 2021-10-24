 

Мнение: Парусник Эквадора задержал подводную лодку с кокаином

24.10.2021, 4:12, Разное
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Звучит смешно, но тем не менее.
Учебный парусник "Гуайяс" ВМС Эквадора обнаружил и задержал у берегов Колумбии кустарную "подводную лодку" предназначенную для транспортировки наркотиков. Лодка представляет собой низкопрофильное судно, большая часть которого находится в погруженном состоянии для низкой заметности. Данная конкретная лодка полностью погружаться не способна. В общем, на фоне лучших наркосубмарин (способных погружаться и имеющих дизель-электрические двигатели), кустарная поделка, что не мешает ей принадлежать к разновидности колумбийских наркосубмарин.
Экипаж из 4 человек задержан, груз кокаина изъят (по разным заявлениям от 1,5 до 6 тонн).


Вот так выглядит грозный охотник на колумбийских наркоторговцев.

Источник: Colonel Cassad



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