 

Саакашвили отказали в привилегиях в тюрьме

24.10.2021, 4:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУ экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме не будет никаких привилегий, он отбудет все назначенные ему шесть лет, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Заключенный Саакашвили никогда не будет привилегированным, пусть знают все. В Грузии в заключении находятся несколько тысяч человек, о них тоже нужно заботиться», – сказал глава грузинского правительства.

По его словам, бывший президент ничем не отличается от других заключенных, более того, «Саакашвили совершил масштабное преступление».

«Миниум шесть лет отсидит, мы не допустим прецедент досрочного освобождения. Также исключено, что мы его передадим Украине. Вопрос закрыт», – добавил Гарибашвили.

Саакашвили голодает со дня ареста. Он является гражданином Украины.

Консилиум врачей рекомендовал перевести экс-президента Грузии в госпиталь, тот согласился на госпитализацию.

В начале октября Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября.

МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси, отправив политика в Руставскую тюрьму недалеко от столицы республики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.



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