НАТО ввело в эксплуатацию авиабазу в Латвии

ВВС стран НАТО ввели в режим полномасштабной эксплуатации военный аэродром Лиелварде, сообщило воздушное командование альянса.

База в Латвии введена в эксплуатацию после модернизации и сертификации. Она стала для НАТО третьей в Прибалтике. Еще две расположены в Эмари (Эстония) и Шяуляй (Литва), передает «Интерфакс».

В начале 2021 года сообщалось, что Соединенные Штаты предоставят странам Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литве) военную помощь на сумму 168,7 млн долларов (138,2 млн евро). Средства должны пойти в первую очередь на укрепление присутствия НАТО в регионе.