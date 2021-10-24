 

НАТО ввело в эксплуатацию авиабазу в Латвии

24.10.2021, 4:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВВС стран НАТО ввели в режим полномасштабной эксплуатации военный аэродром Лиелварде, сообщило воздушное командование альянса.

База в Латвии введена в эксплуатацию после модернизации и сертификации. Она стала для НАТО третьей в Прибалтике. Еще две расположены в Эмари (Эстония) и Шяуляй (Литва), передает «Интерфакс».

В начале 2021 года сообщалось, что Соединенные Штаты предоставят странам Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литве) военную помощь на сумму 168,7 млн долларов (138,2 млн евро). Средства должны пойти в первую очередь на укрепление присутствия НАТО в регионе.



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