 

Вучич не исключил ответвления «Балканского потока» до Республики Сербской

24.10.2021, 4:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Сербии Александр Вучич в Белграде обсудил с сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком возможность ответвления от газопровода «Балканский поток» до Республики Сербской.

Вучич сообщил, что обсуждались «развитие инфраструктуры, соединение Сербии и Республики Сербской, Сербии и БиГ», а также «глобальная энергетическая ситуация». По его словам, сложившаяся в энергетической сфере «ситуация угрожает большому числу стран в регионе», передает ТАСС.

Президент Сербии назвал «ответственным заявление Урсулы фон дер Ляйен, когда он сказала, что важно настаивать на газе и атомной энергии». Так, «болгарам будет разрешено завершить» АЭС «Белене», а Сербия хочет присоединиться к проекту АЭС «Пакш-2» в Венгрии в объеме 5–15%, став «миноритарным собственником».

Кроме того, обсуждалось строительство ответвления газопровода «Балканский поток» от Белграда до Баня-Луки. Вучич отметил, что сейчас «ясно, насколько Сербия увереннее себя чувствует вопреки энергетической ситуации в мире и в Европе благодаря строительству дорогого, сложного газопровода». В Сербии «дети не беспокоятся, будет ли тепло дома», а «промышленность не беспокоится, хватит ли газа».

Напомним, «Балканский поток» – магистральный газопровод, ответвляющийся от «Турецкого потока». На совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде Вучич отметил, что строительства газопровода «Балканский поток» стало спасением для страны в условиях энергетического кризиса.

Кроме того, по мнению президента Сербии, причиной газового кризиса в Европе стало то, что европейцы не заключили вовремя долгосрочных контрактов на поставки газа из России. Сербия благодаря своевременно заключенным с Россией контрактам и строительству газопровода «Балканский поток» вопреки давлению Запада стала с 1 октября страной-транзитером газа.

Республика Сербская решила восстановить свои национальные вооруженные силы. Боснийские сербы грозят поставить вопрос о своей полной независимости.



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