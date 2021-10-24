 

СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих на вебкам-модель

24.10.2021, 3:56, Разное
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…оголившую грудь на фоне храма Василия Блаженного.

СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих на вебкам-модель Lola Bunny, оголившую грудь на фоне храма Василия Блаженного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: скриншот / Афиша Daily

22-летней Лолите Богдановой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По статье о «публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих» ( ч. 1 ст. 148 УК) ей грозит до года лишения свободы.

В своих соцсетях девушка принесла извинения и написала, что сожалеет о случившемся. Также она сообщила, что ей начали поступать угрозы в личных сообщениях. Накануне телеграм-канал основателя «Мужского государства»* Владислава Позднякова опубликовал ссылку на инстаграм Богдановой.

Несколько дней назад СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подруги Анастасии Чистовой, сделавших фотографию с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного. Суд рассмотрит дело 28 октября.

В конце сентября Бобиев опубликовал в социальных сетях фотографию, на котором девушка в куртке с надписью «полиция» имитирует оральный секс на фоне храма. РИА Новости пишут, что молодой человек «извинился за свой поступок».

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Источник: Новая газета



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