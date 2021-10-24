 

Мнение: О чрезвычайно пикантном происшествии с любимой внучкой вождя

24.10.2021, 3:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мы иногда забываем, что все эти политики, лидеры, вожди – какой-то своей частью тоже люди. Как и простые смертные, они женятся, разводятся, обзаводятся детьми, становятся бабушками-дедушками… Всё без отрыва от кормила власти, разных «галер» и прочих забот по спасению Родины.

Немудрено, что «золотые детки» и особенно «бриллиантовые внучки» порой попадают в та-а-акие удивительные истории… Не все из которых остаются тайной за семью печатями, некоторые просачиваются из-за зубцов

Юрий Стоянов, актёр и юморист, рассказал однажды:
– Со мной на одном курсе в театральном училась одна Вика. Ну, Вика и Вика, и фиг бы с ней. И тут приглашает она нас, полудурков-недоактёров, к себе домой. Ну, мы чё? Вина взяли, закуски какой-то и припёрлись на Тверскую. В нехилую такую квартиру. Мне бы сообразить что «обычные» студенты в таких не живут, но молодость! как говорится. Мы там скетчи всякие, шутки, прибаутки, анекдоты. Как положено студиозам. И тут… Открывается дверь… В дверях стоит Генеральный Секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии СССР Леонид Ильич Брежнев! И эта, которая Вика:
– Ой, дедушка! А это Юра! Он так смешно тебя изображает!
Сказать что я окаменел или ноги там отнялись – это промолчать просто… Перед глазами пронеслась вся недолгая жизнь и мысль, что Магадан от Москвы не так уж и далеко и люди там тоже ведь как-то живут.
И Ильич такой, прищурившись:
– Ну что, Юрик. Выдай нам что-нибудь.
Я, деревянным языком, какой-то, не вспомню, приличный и не смешной анекдот «выдал». Он помолчал и сказал:
– Не надо тебе Леонида Ильича пародировать. У меня смешнее получается.
Вероятно, это просто байка. Виктория Милаева, дочь Галины Брежневой и внучка советского генсека Леонида Брежнева действительно в начале 1970-х гг. перевелась в ГИТИС из МГУ, но – на факультет театроведения. И в 1973 году вышла замуж за однокурсника . А Юрий Стоянов поступивший в ГИТИС в 1974-м, учился на актёрском факультете, курс педагога В.Н. Левертова. Кроме того, Леонид Брежнев со всеми чадами и домочадцами жил на Кутузовском, 26, а вовсе не на Тверской. Естественно, всех членов его семьи пасла «девятка» так что завалиться случайной студенческой компанией в гости просто так – нонсенс.

Но, в общем-то, главное не в этом. Существование и популярность таких баек отражает неформальный общественный запрос на «власть с человеческим лицом», строгую и милосердную одновременно. Который ни нынешний Национальный лидер™, ни его присные удовлетворить уже не в состоянии. И это разочаровывает массы. Тефлон осыпается…

А что дальше? Анекдоты про «сиськи-масиськи» и чтение по бумажке?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.06 / 20-летняя дочь Урганта приподняла подол платья и выложила фото в Instagram

11.02 / GWEN: американское подземное радио

24.07 / Учёные: Гены стресса и воспаления помогут в лечении депрессии

01.09 / Собянин сделал пересадки с одного наземного маршрута на другой бесплатными

10.06 / Опубликован первый кадр ремейка “Иронии судьбы” с Эммой Робертс

10.09 / Мнение: День танкиста

10.05 / Российское издательство объявило о выпуске книги о 12 подвигах Петрова и Боширова

04.10 / Мнение: Самый тяжелый в мире беспилотник

27.10 / Услышь меня, хорошая

30.04 / Мнение: “Ради лучшего мира”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика