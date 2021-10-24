Мнение: О чрезвычайно пикантном происшествии с любимой внучкой вождя

Мы иногда забываем, что все эти политики, лидеры, вожди – какой-то своей частью тоже люди. Как и простые смертные, они женятся, разводятся, обзаводятся детьми, становятся бабушками-дедушками… Всё без отрыва от кормила власти, разных «галер» и прочих забот по спасению Родины.

Немудрено, что «золотые детки» и особенно «бриллиантовые внучки» порой попадают в та-а-акие удивительные истории… Не все из которых остаются тайной за семью печатями, некоторые просачиваются из-за зубцов…

Юрий Стоянов, актёр и юморист, рассказал однажды:

– Со мной на одном курсе в театральном училась одна Вика. Ну, Вика и Вика, и фиг бы с ней. И тут приглашает она нас, полудурков-недоактёров, к себе домой. Ну, мы чё? Вина взяли, закуски какой-то и припёрлись на Тверскую. В нехилую такую квартиру. Мне бы сообразить что «обычные» студенты в таких не живут, но молодость! как говорится. Мы там скетчи всякие, шутки, прибаутки, анекдоты. Как положено студиозам. И тут… Открывается дверь… В дверях стоит Генеральный Секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии СССР Леонид Ильич Брежнев! И эта, которая Вика:

– Ой, дедушка! А это Юра! Он так смешно тебя изображает!

Сказать что я окаменел или ноги там отнялись – это промолчать просто… Перед глазами пронеслась вся недолгая жизнь и мысль, что Магадан от Москвы не так уж и далеко и люди там тоже ведь как-то живут.

И Ильич такой, прищурившись:

– Ну что, Юрик. Выдай нам что-нибудь.

Я, деревянным языком, какой-то, не вспомню, приличный и не смешной анекдот «выдал». Он помолчал и сказал:

– Не надо тебе Леонида Ильича пародировать. У меня смешнее получается.

Вероятно, это просто байка. Виктория Милаева, дочь Галины Брежневой и внучка советского генсека Леонида Брежнева действительно в начале 1970-х гг. перевелась в ГИТИС из МГУ, но – на факультет театроведения. И в 1973 году вышла замуж за однокурсника . А Юрий Стоянов поступивший в ГИТИС в 1974-м, учился на актёрском факультете, курс педагога В.Н. Левертова. Кроме того, Леонид Брежнев со всеми чадами и домочадцами жил на Кутузовском, 26, а вовсе не на Тверской. Естественно, всех членов его семьи пасла «девятка» так что завалиться случайной студенческой компанией в гости просто так – нонсенс.

Но, в общем-то, главное не в этом. Существование и популярность таких баек отражает неформальный общественный запрос на «власть с человеческим лицом», строгую и милосердную одновременно. Который ни нынешний Национальный лидер™, ни его присные удовлетворить уже не в состоянии. И это разочаровывает массы. Тефлон осыпается…

А что дальше? Анекдоты про «сиськи-масиськи» и чтение по бумажке?

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