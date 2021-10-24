Мясников назвал смертельно опасные лекарства

Нестероидные противовоспалительные препараты могут привести к инфаркту, повышению давления, спровоцировать сосудистые кризы, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По мнению врача, наиболее кардиотоксичные средства – препараты для химиотерапии. Как утверждает специалист, самые базовые лекарства, применяемые для борьбы с раком, могут нанести ущерб здоровью.

«То есть мы даем препарат понимая, что мы вредим сердцу. Мы даем, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70 процентах эти побочные явления на сердце будут. <…> Но нам надо спасать жизнь», – приводит РИА «Новости» слова Мясникова.

Врач также предупредил, что при неправильном применении опасность представляют и нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, диклофенак и индометацин. Неумеренное использование таких лекарств приводит к повышению давления, может спровоцировать сосудистые кризы и инфаркты. А при сердечной недостаточности эти лекарства прямо противопоказаны, подчеркнул врач.