 

США потребовали от Турции «ясности» в вопросе высылки послов

24.10.2021, 3:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГосдеп прокомментировал угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выслать послов десяти стран, в том числе США.

В госдепартаменте заявили, что американская сторона «ознакомилась с этими сообщениями». США «добиваются ясности» от турецкого МИДа, передает РИА «Новости».

Напомним, Эрдоган пригрозил выслать из страны послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Они призывали освободить арестованного правозащитника Османа Кавалу. МИД Турции пока официально не объявил послов персонами нон грата. Ни одно из посольств также не объявило, что послы стали персонами нон грата.



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