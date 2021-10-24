США потребовали от Турции «ясности» в вопросе высылки послов

Госдеп прокомментировал угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выслать послов десяти стран, в том числе США.

В госдепартаменте заявили, что американская сторона «ознакомилась с этими сообщениями». США «добиваются ясности» от турецкого МИДа, передает РИА «Новости».

Напомним, Эрдоган пригрозил выслать из страны послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Они призывали освободить арестованного правозащитника Османа Кавалу. МИД Турции пока официально не объявил послов персонами нон грата. Ни одно из посольств также не объявило, что послы стали персонами нон грата.