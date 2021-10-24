 

На Украине «Джавелины» сочли отступными за отказ принять страну в НАТО

24.10.2021, 3:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПередача Киеву противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin) может оказаться отступными Украине со стороны США за то, что ее не берут в НАТО, сообщила украинская пресса.

Как пишет «Страна.ua», в Киев «привезли третью по счету поставку с «Джавелинами». Однако объемы поставок «пока не дают повода говорить, что комплексы как-то переломят военную ситуацию на Донбассе». Первая поставка в 2018 году включала 37 комплексов и 200 ракет, вторая – летом 2020 года – десять пусковых установок и 150 ракет. Объемы третьей поставки не сообщаются. 

Кроме того, издание указывает, что «один выстрел из комплекса стоит порядка 100 тыс. долларов», так что «возможности для практического обучения работе с ними ограничены финансово», и «непонятно, насколько профессионально украинцы вообще смогут стрелять». При этом нельзя сказать, «какого качества продукт присылают в Украину» – осенью 2020 года во время демонстрации «Джавелин», как указывает «Страна.ua», «взял и не выстрелил – засбоил пусковой механизм».

Издание полагает, что поставки – «это некий политический знак Украине», демонстрирующий, что США «не бросают союзника в беде». Однако, во-первых, «этот шаг направлен скорее» на американскую аудиторию. Во-вторых, «нынешняя партия заехала в Украину сразу после визита главы Пентагона Ллойда Остина», но «кому эти намеки предназначались – вопрос». Не исключено, что не Москве (или не только Москве), а Украине и Западу. Украину «не берут» в НАТО, но нежелание «воевать за Украину» пытаются «заретушировать разговорами о необходимости реформ» и «демонстративными актами военной поддержки – вроде присылки «Джавелинов». «Но именно этот акт как раз и говорит о том, что в НАТО Украину принимать пока никто не собирается», – говорится в материале. 



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