Ты это дело брошь!

Антиваксеры публично шельмуют школьников, которые придумали зашифровывать QR-коды в украшениях, напечатанных на 3D-принтере.

На днях приморское правительство объявило об обязательном предъявлении QR-кодов при посещении учреждений культуры, спорта, общественного питания. Нововведение вступает в силу только через месяц, 15 ноября, но уже сейчас вопросов больше, чем ответов. Идея ожидаемо вызвала неприятие среди противников вакцинации. Под горячую руку антипрививочников подвернулись дети. Шестиклашки из школы № 1 поселка Камень-Рыболов (Ханкайский район) — участники очной образовательной сессии детского мобильного технопарка, придумавшие печатать на 3D-принтерах брошки с этими самыми QR-кодами. Не массово и бесплатно — так, для желающих педагогов да родителей. Аксессуары в соцсетях моментально сравнили со звездами Давида, а происходящее в технопарке обозвали фашизмом.

QR-брошь. Фото: РМЦ Приморского края

К вечеру вторника число комментариев в инстаграм-аккаунте правительства края перевалило за 750, позитивных — по пальцам пересчитать, и те моментально тонут в потоке агрессии. Комментаторы требуют прекратить «использовать наших детей», сравнивают QR-брошь с желтой звездой и называют происходящее фашизмом. Больше всех ругали учителей, власти и родителей. Но и детям крепко досталось. Не преминули интернет-борцы за чистоту крови от прививок даже обсудить маникюр одной из девочек. И все это в таких выражениях, что лучше вслух не повторять. Ребята и родители «ушли в глухую оборону» и общаться с прессой, конечно, не хотят.

Но еще до начала массовой «двухминутки ненависти» дети успели объяснить свою идею: «Мы подумали, как быть, если вдруг у кого-то сядет батарея на телефоне, а распечатанный QR-код можно забыть или потерять. Есть пожилые люди, у которых телефоны кнопочные. А брошь удобна — зашел в театр, например, брошь отсканировали и все — QR-код о вакцинации всегда с собой».

Всем идея понравилась, учителя даже предзаказы оставили. Думали, что аксессуары им напечатают уже на этой неделе (каждое изделие изготавливается часа за три), но, видимо, не судьба.

«Производство» так и не запустили, лишь создали пару пробных экземпляров для сотрудников технопарка.

Вообще технопарк — это такой передвижной комплекс с оборудованием, который в рамках обычных уроков по труду позволяет школьникам из разных городов и районов познакомиться с VR-технологиями, научиться управлять дроном и изучить геоинформационные технологии, позаниматься 3D-моделированием.

Дети, а в проекте задействовано по 15‒20 человек, печатают себе пуговицы для шитья, елочные игрушки, брелоки, кто-то под руководством наставников из технопарка даже создает ученические проекты и участвует потом с ними в инженерных конкурсах. Короче говоря, в целом вещь полезная. И никто бы даже внимания не обратил на такую работу с подрастающим поколением, если бы на занятиях с 3D-принтерами ребята не придумали запустить это самое мелкосерийное производство брошей с QR-кодами.

— Себестоимость броши никто не подсчитывал, ведь это не коммерческий, а образовательный проект, поэтому заказать или купить ее нельзя. Основная цель — дети должны получить навыки 3D-моделирования и работы с 3D-принтером, — объяснили «Новой» в Детско-юношеском центре Приморья.

Марина Першина

политолог

— Идея была обречена на всеобщее неприятие и шквал негодования: ее представили обществу в самый разгар введения обязательной вакцинации и на пике новой волны возмущения противников прививки от ковида. А тут людям вдруг рассказывают, что появилось «полезное украшение», в котором заложен ваш код вакцинированного, и вы сможете, в отличие от тех, непривитых, посещать общественные места. Подтверждение вынужденной сегрегации. Пусть и в благих целях.

Главным раздражителем стало именно воплощение девайса в виде атрибута, который цепляют на одежду — 90% комментаторов мгновенно провели аналогию с отметками на одежде узников концлагерей и гетто. И это было прогнозируемо. В прошлом году, помните, один известный политтехнолог предлагал использовать отличительные повязки — также возмущение было колоссальным. Да я и сама невольно подумала про звезду Давида, хотя давно вакцинировалась, кстати, а QR код и сертификат у меня хранятся в смартфоне. Есть такие личные границы, которые нельзя переступать и нужно уметь подсознательно их чувствовать.

Мне кажется, что наставники детей просто не спрогнозировали реакцию общественности. Что предпринять? Да удалить публикацию из сети, пусть уляжется все. Пояснения бесполезны, все рациональные комментарии не работают.

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

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