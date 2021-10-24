Мнение: Тайна настоящего рассказчика

Вы смотрите Марка Солонина на Ютубе? Я, хоть и являюсь давним, еще с “нулевых”, поклонником Марка Семеныча как историка и писателя, как-то все время проходил мимо его канала на Ютубе _ опрометчиво думая, что “жаль тратить время” и “лучше я это как-нибудь у него прочитаю”. И оказалось, что зря! Солонин оказался “говорящей головой” как минимум не хуже, а то и лучше себя как автора книг.

Как определить по-настоящему талантливого, выдающегося рассказчика? Кто-нибудь наверняка ляпнет, не подумав, что “хороший рассказчик – это такой, которого интересно слушать”. Определение слабое, и вот почему: слушать ведь может быть интересно не потому, что классно рассказывают, а потому, что тебя очень интересует сама тема. Товарищ будет бекать и мекать, по сто раз повторять одно и то же на разные лады – а ты будешь слушать не отрываясь, ахать и охать, да еще просить рассказать еще и еще подробности (скажем, начинающий поэт так будет доставать соседского дворника, который случайно услышал, как его сборник стихов расхваливали на тайном собрании литературных критиков).

Поэтому правильное определение должно звучать так: хороший рассказчик – это такой, который способен заставить себя слушать, даже распинаясь на тему, которая слушателям абсолютно “по барабану”. Например, придет такой в класс для малолетних гопников с темой лекции “Особенности черепах Мадакаскара” – и те, будут слушать, открыв рты и забывая даже жвачкой плюнуть в соседа.

Вот таков и Солонин. Я вот специально тут поместил его рассказ про “Отличия пулеметов от пушек у самолетов в период Второй Мировой войны: технические детали” – то есть тему максимально далекую и неинтересную (до прослушивания) лично для меня. Волновал ли меня когда-либо подобный вопрос? Да никогда в жизни. Имеет ли для меня данная информация какое-либо практическое значение? Ни малейшего. Интересовался ли я когда-либо темой боеприпасов? Нет, и скажу совсем уж страшную вещь: я в принципе довольно равнодушен к оружию.

Я и ролик-то включил чисто “пролистать”, тем более, что и без него дела есть (никак не закончу рецензию на блестящую новую книгу Сергея Морозова, нашего философа, которому по смелости и системности мысли и Галковский кланяться велел). Но – тем не менее прям сел и прослушал от корки до корки. Что я – уверен, что его и женщины-пацифистки, страстно ненавидящие все “стрелялки”, могли бы слушать с упоением.

Очень интересно!