Мнение: Правозащитники призывают наказать Литву

Европейские правозащитники требуют наказать Литву за неподобающее отношение к мигрантам.

Правозащитники призывают наказать Литву за права мигрантов

Правозащитники призывают ЕС наказать Литву за нарушения прав мигрантов

На восточных рубежах ЕС продолжается масштабный миграционный кризис, вызванный резким увеличением наплыва беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Основной удар приняла на себя, среди прочих, Литва, которая продемонстрировала полную неспособность обеспечить соответствующий нормам ЕС прием мигрантов. Вместо радушного гостеприимства переполненные надеждами на светлое европейское будущее беженцы сталкиваются с жестокой реальностью: прибывающих ожидают переполненные лагеря с нечеловеческими условиями, дефицит продовольствия, воды, одежды и средств гигиены, отсутствие какой-либо правовой поддержки и невозможность получить своевременную медицинскую помощь. Между тем, среди мигрантов много семей с детьми, а также детей без сопровождения взрослых родственников, пожилых и лиц с ограниченными возможностями и проблемами со здоровьем.

Отсутствие безопасных и подобающих условий уже привело к летальным исходам среди находящихся в лагерях на территории Литвы беженцев, и есть все основания полагать, что с приходом зимы ситуация лишь усугубится. Кроме того, сообщается о постоянных нарушениях прав человека со стороны литовских пограничников, которые, мягко говоря, не церемонятся с гостями. Были зафиксированы многочисленные случаи жестокого обращения, принудительной высылки и отказа в рассмотрении прошений о предоставлении убежища.

Плачевное положение беженцев в Литве не осталось без внимания международного сообщества. Правозащитники и ООН уже выступили с критикой в адрес литовского правительства, действия которого противоречат международным нормам. Тем временем, представители международной правозащитной организации Human Rights Watch не просто обратили внимания на нарушения со стороны Литвы, а решили действовать решительно и обратились к ЕС с призывом жестко наказать Вильнюс за неподобающее отношение к беженцам, например, с помощью санкций.

Европейские чиновники, разумеется, в курсе положения дел на восточной границе ЕС и даже направили финансовую помощь Литве в размере 37 млн евро для урегулирования миграционного кризиса. Но многочисленные нарушения со стороны Вильнюса до сих пор по какой-то причине остаются в Брюсселе незамеченными, хотя европейское агентство Frontex, ответственное за координацию деятельности национальных пограничных служб, в своих отчетах неоднократно указывало на противоправные действия Литвы в отношении беженцев. Зато европейские начальники не оставляют без внимания нарушения со стороны Польши, которая так же, как и Литва, отказывается соблюдать европейские обязательства по приему и размещению мигрантов. Варшаву традиционно критикуют в ЕС за "неправильную" миграционную политику. Этот раз не стал исключением: на польское правительство тут же посыпались обвинения в жестоком обращении с беженцами и несоблюдении норм европейского и международного права. Так почему к двум равнозначным членам Евросоюза в Брюсселе такое разное отношение? Услышат ли европейские парламентарии призывы правозащитников или продолжат следовать уже привычной для ЕС политике двойных стандартов? Покажет время.

(с) Этони Эббот

http://perevodika.ru/articles/1211956.html – цинк

https://medium.com/@antabbo/human-rights-advocates-call-upon-eu-to-punish-lithuania-for-violations-of-migrants-rights-89273261b954 – оригинал на английском

PS. Лукашенко надо срочно открывать новые рейсы из Афганистана, Сомали и Эфиопии.

А кто-то говорил, что стратегия Батьки не работает. Работает еще как. Для противодействия и деньги вынуждены тратить, и терпеть истерики собственных правозащитников. Такое себе отложенное последствие неудачи со свержением Лукашенко. Стоит напомнить, что до попытки переворота в Белоруссии, миграционная обстановка на границе Белоруссии с Польшей и Литвой была плюс-минус нормальной, так как Белоруссия соблюдала свои обязательства перед ЕС. Ну а так как ЕС после неудачного переворота отказывается признавать власть Белоруссии, то конечно же Белоруссия считает себя свободной от прежних обязательств, предоставляя "демократическим европейцам" недемократически разбираться с последствиями своей геополитической неудачи.

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