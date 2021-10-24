 

Мужчина за рулем каршеринговой машины устроил погоню за женщиной с коляской

24.10.2021, 2:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВодитель арендованного автомобиля в одном из столичных дворов якобы устроил погоню за девушкой с ребенком, после чего испортил газон, пишут СМИ.

Мужчина на каршеринговом авто пытался догнать девушку с ребенком, поскольку принял ее за бывшую возлюбленную, пишет «Мослента».

После этого водитель принялся ездить по газону, задев шлагбаум. В конечном итоге очевидцы происходящего вызвали полицию, нарушителя задержали.

Летом в МВД сообщали, что более 150 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли восемь человек, произошло с начала этого года в России.



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