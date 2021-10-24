Задержан расчленивший девушку житель Орска

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24.10.2021, 2:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗадержанный 42-летний житель Орска сознался в убийстве молодой девушки, информирует УМВД по Оренбургской области.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали мужчину рядом с его домом. Отмечается, что прежде у него не было судимостей,  передает ТАСС.

Напомним, подростки в городе Орск в Оренбургской области обнаружили расчлененное тело девушки. Тело было найдено в кустах возле дома в чемодане.



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