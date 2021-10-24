Задержан расчленивший девушку житель Орска

Задержанный 42-летний житель Орска сознался в убийстве молодой девушки, информирует УМВД по Оренбургской области.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали мужчину рядом с его домом. Отмечается, что прежде у него не было судимостей, передает ТАСС.

Напомним, подростки в городе Орск в Оренбургской области обнаружили расчлененное тело девушки. Тело было найдено в кустах возле дома в чемодане.