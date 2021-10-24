 

Госдеп отнес россиян к лицам «бездомной национальности»

24.10.2021, 2:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»), следует из документов Госдепа.

В документах указывается, что к «бездомным» заявителям относят граждан государств, где либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. Заявки передаются консульству одной или нескольких соседних стран. Так, граждане РФ могут подавать документы в Варшаве. В списке Госдепа 10 таких государств, в их число входят, в частности, Сомали, Венесуэла, Сирия и Иран. 

Напомним, посольство США в Москве приостановило оказание недипломатических неиммиграционных визовых услуг в мае. Американская сторона объяснила это решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление консульских услуг в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.



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