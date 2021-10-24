Дерматолог рассказала о правильном отшелушивании всех типов кожи: разные кислоты нельзя использовать вместе

Красивой, сияющей кожи невозможно добиться без использования пилингов и скрабов, активные компоненты которых удаляют омертвевшие клетки и стимулируют выработку новых. Но пилинг пилингу рознь. Чтобы не нанести коже вред, пользоваться ими надо очень осторожно.

Физический и химический пилинг

Прежде чем поселить на своем туалетном столике какой-либо пилинг, надо определиться с его типом. Существуют физические и химические пилинги. Действуют они по-разному. Физические препараты благодаря своим грубым частицам – молотым грецким орехам, семенам абрикоса или кристаллам пемзы – удаляют верхний слой кожи.

А вот химические препараты растворяют соединения, удерживающее клетки кожи вместе, и омертвевшие клетки просто отшелушиваются. Благодаря активному действию пилингов полезные компоненты кремов и сывороток проникать в самые глубокие слои легче и быстрее. Специалисты рекомендуют пользоваться только химическими скрабами, которые не травмируют кожу.

Кислоты для сухой кожи

Матрица химических пилингов довольно обширная, и без специальных знаний многие позиции лучше самостоятельно не практиковать. А вот список кислот, которыми можно пользоваться в домашних условиях, одобрен и подобран специалистами. Если опираться при выборе пилинга на состояние и тип кожи, то начать следует с самого сложного типа – сухой и чувствительной. Для обладательниц этого типа рекомендуется молочная кислота. Сделанная из перебродившего молока, она наиболее бережно работает с верхними слоями кожи и отлично увлажняет. Молочные пилинги можно использовать 1-2 раза в неделю без боязни нанести вред. Но не забывайте сразу после использования наносить увлажняющие сыворотки и восстанавливающие кремы. Пилинг желательно использовать на ночь.

Пилинги для жирной кожи

Жирная кожа требует особого ухода, так как выделяет не только большое количество кожного сала, но и является питательной средой для возникновения акне. Лучше всего для ухода подходят пилинги на основе гликолевой и салициловой кислот.

Гликолевая кислота производится из сахарного тростника и по своему действию немного похожа на молочную кислоту, но гораздо сильнее. Пилинг такой кислотой можно делать не чаще одного раза в неделю. Оставлять на коже не более времени, указанной в инструкции, иначе будут повреждены глубокие слои эпидермиса.

Салициловая кислота обладает противомикробным действием, хорошо растворяется в жире и благодаря этому глубоко проникает во все слои кожи.

Уход за зрелой кожей

Дерматолог Раман Мадан напоминает, что зрелая кожа нуждается в пилингах не меньше, чем любая другая. В этом случае пилинги помогают удалять мертвые слои на гораздо более глубоком уровне, освобождая грязь, очищая поры. Пользуйтесь косметикой на основе яблочной и лимонной кислот. Они работают быстро и качественно, и помимо своих прямых обязанностей помогают нейтрализовать свободные радикалы благодаря мощным антиоксидантам. Кожа очищается, выравнивается структура, разглаживаются морщины.

И помните, что смешивать пилинги и пользоваться ими в один день категорически запрещено, иначе вы просто нанесете себе серьезный вред.