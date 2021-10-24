Кладезь реликвий

Литературному музею имени В.И. Даля — 100 лет. Рассказываем, на что обратить внимание на выставке «Про/сто», которая посвящена этому событию.

17 октября Государственному литературному музею исполнилось 100 лет. В честь этого события здесь открылась выставка «Про/сто», отражающая историю музея от его истоков до наших дней. Поэтому и построена экспозиция весьма необычным образом — экспонаты расположены в порядке поступления в коллекцию. 100 лет разделены на двадцатилетия: первое — история идеи литературного музея, во многом связанная с А.П. Чеховом и Ф.М. Достоевским; второе — эпоха влияния государственного деятеля и уче ного В.Д. Бонч-Бруевича, внесшего огромный вклад в развитие музея; затем кризисная эпоха, когда музей на какое-то время закрывался. Следующий период — приумножение территорий музея, а последние 20 лет — периодом возрождения принципов В.Д. Бонч-Бруевича. Наиболее обширные разделы выставки как раз посвящены последним периодам жизни музея.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Команда ГМИРЛИ стремится воссоздать идеальный музей, используя и британские каноны, которые включают в себя помимо музея издательство, архив, библиотеку, научный институт. Музей обязан быть живым, подвижным, чувствительным к духу времени.

Уникальное собрание музея насчитывает более полумиллиона экспонатов, на выставке представлена лишь 1/16 их часть. Тем не менее экспозиция занимает два этажа здания на Зубовском бульваре, и трудно представить, сколько времени потребуется, чтобы внимательно ее осмотреть. Наверняка вам не хватит одного дня, ведь буквально каждый представленный экспонат — реликвия, возле которой хочется задержаться.

Для того чтобы упростить вам задачу, мы прогулялись по выставке с ее куратором Дарьей Кавериной, и она обратила наше внимание на свои любимые и наиболее ценные экспонаты.

Первый «Черный квадрат»

К моему удивлению,

первый экземпляр «Черного квадрата» Малевича находится в коллекции Литературного музея. Он попал сюда в 40-х годах из рук коллекционера А.Е. Крученых.

Это был эскиз к спектаклю «Победа на солнцем», Малевич таким образом изобразил задник сцены. В верхней части рисунка художник оставил отметку «№1». С этого и началась история черных квадратов.

Несостоявшаяся выставка Маяковского

В 1940 году в музее должна была состояться выставка, посвященная Маяковскому, но ей не суждено было случиться. Эти экспонаты крайне редко выставляются в музее. На юбилейной выставке представлены оригиналы картин Дмитрия Моора, посвященные произведениям поэта. Футуристам отведено значительное место на выставке. Особенно ценны трафареты к знаменитым «Окнам сатиры РОСТА» — серии плакатов, созданных в 1919–1921 годах советскими поэтами и художниками. Сами «Окна» можно увидеть и в других музеях, а трафареты к ним — только в литературном. Их создание было целым производством. Зачинателем этого производства был Черемных, он работал вместе с Маяковским, Малютиным и другими. Они пригласили трафаретчика Н.Д. Виноградова. В какой-то момент «Окна РОСТА» перестали существовать, на их место заехала другая организация, обращавшаяся с плакатами очень вольно — они пили на них чай, заворачивали в них селедку… Поэтому Черемных с Виноградовым собрали их, вывезли, а потом передали в Литературный музей.

Последний подарок Н.В. Гоголя

Здесь представлена ермолка Гоголя, которую он за четыре дня до смерти подарил фельдшеру, ставившему ему пиявки. Врач сохранил ее, написал воспоминания и передал в литературный музей.

Уголок Пришвина

Небольшая витрина, посвященная Пришвину, показывает весь спектр его увлечений: от женщин до охоты. Здесь фотография с его любимой женой, билет Союза писателей, его записные книжки. О том, что он был страстным автолюбителем и охотником, свидетельствует водительское удостоверение и охотничий билет. Здесь и авторские фотографии писателя. Можно сказать, что в этой витрине поселился сам Пришвин.

Удивительные перемещения перстня поэта Дмитрия Веневитинова

Веневитинов был безответно влюблен в Зинаиду Волконскую, и она, чтобы хоть как-то его утешить, подарила ему перстень, который был найден при раскопках Геркуланума. Веневитинов посвятил ему несколько стихотворений, в том числе стихотворение «К моему перстню». По просьбе поэта после смерти перстень был положен в его могилу. В 30-е годы могилу вскрыли, чтобы перенести прах, — а перстень попал в литературный музей, побывав до этого как минимум в двух могилах.

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Портфель Г.Р. Державина

Излюбленный экспонат всех причастных к выставке — портфель величайшего русского поэта Г.Р. Державина. Этот экспонат говорит очень многое о масштабе его личности: это не только поэт, не только автор од, которые изменили российскую одическую традицию, но и государственный деятель. Если долго всматриваться в портфель, это можно почувствовать. Директор ГМИРЛИ им. Даля Дмитрий Бак даже в шутку сказал, что этот экземпляр его особый фетиш.

Охватить все, конечно, невозможно.

Каждый уголок выставки — это целая история. Здесь масса автографов литераторов, литературные плакаты, ценнейшие архивы, личные вещи русских поэтов и писателей…

Многие экспонаты представлены впервые, какие-то уже побывали на международных выставках. Например, шахматные фигурки, принадлежащие Луначарскому, выставлялись в «Гран-пале» в Париже на выставке, посвященной левому искусству.

Общее ощущение от выставки и музея выразил на пресс-конференции литературовед Игорь Волгин:

«Дело не в том, что в Литературном музее большая экспозиция и архив, здесь совершенно иное ощущение времени, скрытая теплота патриотизма».

Действительно, атмосфера в ГМИРЛИ совсем «не музейная». Вместо пафоса и чопорности здесь царят гостеприимство и теплота. Выставка «Про/сто» должна стать прообразом национального центра на Арбате, 37, «10 веков российской словесности», где будет представлена вся ее история.

До 27 марта, Доходный дом Любощинских-Вернадских.

Катя Тарарак

— специально для «Новой»

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