 

Зеркаль о газовом кризисе в Молдове: Это первый звонок, Украина следующая

24.10.2021, 1:40, Новости дня
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“Там (в Молдове. – “ГОРДОН”) очень критическая ситуация. И проводили очень много встреч и разговоров с Молдовой о том, как решать этот кризис. И, разумеется, его можно решать только сообща. Потому что Молдова – это первый звонок. В принципе этот кризис будет присущ всей Европе. И, к сожалению, Украина следующая”, – сказала она.

Советник главы Минэнерго Украины отметила, что Молдова, в отличие от Беларуси, не получила от России “специальных цен” на газ.

“Молдова получила еще дополнительные условия заключения этих контрактов. И сейчас им очень тяжело. И они обращаются как раз к Украине за помощью, к ЕС”, – объяснила Зеркаль.

Контекст:

В 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Очередной срок действия договора истекал 30 сентября 2021 года, и стороны продлили его до конца октября, отмечает РБК. По новым условиям стоимость газа пересматривается на основе специальной формулы, которая учитывает динамику цен на топливо на мировом рынке. Сейчас, по информации NewsMaker, Молдова вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³ (для сравнения: по данным Министерства экономики Украины, в сентябре средняя стоимость импортного газа, который закупала Украина, составляла $543 за 1 тыс. м³).

Компания “Молдовагаз” 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

Financial Times 11 октября написала, что Молдова просила Евросоюз о чрезвычайных поставках газа на фоне сокращения объемов поставок от “Газпрома”. По информации источников газеты, Кишинев надеется, что ему удастся получить газ через Румынию, чтобы не соглашаться на новые условия “Газпрома”.

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сказала, что молдавским представителям в Москве не удалось добиться окончательной договоренности с “Газпромом” и сейчас “нет уверенности в том, что стороны договорятся”.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял о возможности помочь Молдове с газом в ответ на ее просьбы. По его словам, газ “будет поставляться не за деньги, а на определенный период, чтобы Молдова потом его вернула”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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