Мнение: Турция вышлет послов 10 государств

"Друг Реджеп" поручил МИД Турции подготовить высылку послов 10 государств:

1. США

2. Германии

3. Голландии

4. Австралии

5. Дании

6. Финляндии

7. Франции

8. Швеции

9. Норвегии.

10. Канады

Согласно заявлению Эрдогана, их должны объявить персонами нон-грата.

Официальная причина – послы этих стран требовали освобождения турецкого бизнесмена Османа Кавалы, который отбывает срок в тюрьме за причастность к организации протестов в 2013-м году, а также обвиняется в связях со структурами Сороса. После также подвергали сомнению справедливость решения турецкого суда и намекали на политические репрессии.

Турция рассматривает эти действия послов как вмешательство в ее внутренние дела, несовместимые со статусом дипломатов.

Эрдоган ранее уже обещал проучить зарвавшихся послов.



Между тем турецкая лира продолжает свое крутое пике.

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