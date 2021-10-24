 

Мнение: Турция вышлет послов 10 государств

24.10.2021, 1:30, Разное
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"Друг Реджеп" поручил МИД Турции подготовить высылку послов 10 государств:

1. США
2. Германии
3. Голландии
4. Австралии
5. Дании
6. Финляндии
7. Франции
8. Швеции
9. Норвегии.
10. Канады

Согласно заявлению Эрдогана, их должны объявить персонами нон-грата.
Официальная причина – послы этих стран требовали освобождения турецкого бизнесмена Османа Кавалы, который отбывает срок в тюрьме за причастность к организации протестов в 2013-м году, а также обвиняется в связях со структурами Сороса. После также подвергали сомнению справедливость решения турецкого суда и намекали на политические репрессии.
Турция рассматривает эти действия послов как вмешательство в ее внутренние дела, несовместимые со статусом дипломатов.
Эрдоган ранее уже обещал проучить зарвавшихся послов.


Между тем турецкая лира продолжает свое крутое пике.

Источник: Colonel Cassad



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