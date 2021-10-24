 

Онколог разъяснил порядок прививания онкобольных от коронавируса

24.10.2021, 1:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБолеющие онкологическими заболеваниями люди не могут проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции в определенные периоды лечения, сообщил главный онколог Минздрава Андрей Карпин.

Те, кто находится в контакте с онкобольными, должны прививаться в обязательном порядке, пациенты с раком могут проходить вакцинацию только за три месяца до агрессивной терапии или через три месяца после нее, сообщил Карпин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Предположим, пациент находится в фазе агрессивной терапии, и его сейчас нельзя прививать. Три месяца до и три месяца после агрессивного лечения пациенту нужно реабилитироваться. Кроме того, онкологические пациенты – это хронические больные, они находятся под наблюдением у своих врачей», – отметил эксперт.

Он пояснил, что в то время, когда онкобольного нельзя прививать, родственники, помогающие ему, несут «высокую вирусную нагрузку», потому больного нужно защищать, и это можно сделать только если привиться.

«Пациента нужно привить тогда, когда пройдет этот трехмесячный срок, или за три месяца до проведения агрессивной терапии. Самая тяжелая группа пациентов – это те, у которых мы оперируем, например, легкое или головной мозг. И вдруг у такого вспыхивает коронавирусная инфекция. Тогда получается двойная нагрузка. Оперированные легкие не дышат. Выходить такого пациента – это просто казуистика. Если пациент привит, мы смелее берем его на агрессивную хирургию», – заключил онколог.

В начале октября бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказывал, при каких заболеваниях необходимо воздержаться от одновременного введения двух прививок от гриппа и коронавируса.



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