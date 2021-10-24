Двое сотрудников посольства РФ в Сербии покинули Косово

Территорию Косово покинули сотрудники приштинской Канцелярии посольства РФ в Сербии, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Захарова сообщила в Telegram, что «самопровозглашенные «власти Косово» и стоящие за ними силы не прекращают осуществлять провокационную деятельность в отношении российских дипломатов» в Сербии.

«Как только сотрудники приштинской Канцелярии посольства РФ в Сербии покинули территорию Косово, тут же была организована новая провокация», – сообщила она, пояснив, что были «осуществлены дезинформационные вбросы» с целью «поставить под сомнение приверженность РФ резолюции СБ ООН 1244».

Москва осудила «подобное деструктивное поведение». Российская сторона «отвергает любые инсинуации о якобы изменении российской позиции относительно непризнания самопровозглашенной «Республики Косово».

Агентство Telegrafi сообщало, что речь идет о российских дипломатах Денисе Венгерском и Алексее Кривошееве, которые покинули территорию непризнанного образования в субботу. Были опубликованы фото сотрудников, складывающих свои вещи в багажник автомобиля и пересечения машиной административной линии Косово и Метохии. Telegrafi утверждает, что в январе этого года Кривошеев был объявлен персоной нон грата в Албании, передает ТАСС.

В пятницу президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. По ее словам, их действия «негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок Косово». Она заверила, что республика продолжит сотрудничать с США и Европой с целью не допустить, чтобы Косово и другие страны в регионе «стали жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации». Посольство РФ в Сербии сообщало, что заявления и «решения» непризнанного Косова не имеют правовой силы. Москва призвала международные силы в Косово обеспечить безопасность российских дипломатов.