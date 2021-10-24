 

Куда нет хода без QR-кода

24.10.2021, 1:14, Разное
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В Петербурге введение локдауна по московскому сценарию пока не рассматривается. Но ограничительные меры приняты.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

За сутки 20 октября в стране насчитали 36 339 заболевших COVID-19, из них 3280 — в северной столице, это абсолютный максимум с начала пандемии. Число смертей от ковида за последние сутки тоже достигло рекордных значений: 1036 по России, 68 — в Петербурге. Собственный рекорд город поставил по госпитализациям: за 20 октября в стационары доставили 587 пациентов (предыдущий рекорд — 555 — неделю назад).

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 8 131 164 случая коронавируса (676 510 — в Петербурге). Смертельных исходов по стране — 227 389, 23 162 — в городе.

На следующий день после того, как президент объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября, на те же даты мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице локдаун. На это время в мегаполисе приостанавливается работа всех предприятий и организаций за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры.

В Петербурге введение локдауна по московскому сценарию пока не рассматривается. Однако ограничительные меры тоже приняты, часть из них начнет действовать с 1 ноября, часть — с 15 ноября и 1 декабря.

С 1 ноября:
численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек;

без QR-кода о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании (либо справки о медицинском отводе от вакцинации) нельзя посещать конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек;

организованным группам детей и подростков (независимо от их численности) запрещен доступ в театры, кинотеатры, цирки, концертные залы, музеи, на выставки;

организации, компании и частные предприниматели должны перевести на дистанционный режим работы работников старше 60 лет, кроме тех, кто вакцинирован, переболел или имеет медотвод от прививки, а исполнительным органам государственной власти предписано перевести на удаленку всех сотрудников (независимо от возраста и наличия вакцинации), кроме тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

С 15 ноября:

QR-код будет необходимо предъявлять в салонах красоты, бассейнах, фитнес-центрах и иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, при посещении театра, цирка, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок.

С 1 декабря:

QR-код необходим для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), с этого же дня без наличия сертификата о полном курсе вакцинации не удастся разместиться в гостиницах, отелях, санаториях и домах отдыха.

По данным опроса ВЦИОМ, опубликованным 21 октября, среди невакцинированных россиян 56% выступают за QR-коды при посещении общественных мест, 40% — против; среди вакцинированных: 74% — за QR-коды, 24% — против. 55% жителей страны поддерживают введение обязательной вакцинации, 40% — нет.

Между тем представители ресторанного и гостиничного бизнеса заявили, что лучше полное закрытие заведений, чем работа с допуском посетителей по QR-кодам. Мнением петербургских бизнесменов власти интересовались в ходе круглого стола, организованного 21 октября общественной организацией «Деловая Россия». По словам владельцев отелей, кафе и ресторанов, QR-коды имеет небольшой процент населения, поэтому при введении ограничительных мер заведения будут вынуждены работать в убыток. Тогда как официальное закрытие позволит бизнесменам просить скидки у арендодателей и претендовать на поддержку государства. Предприниматели также выступили за массовую принудительную вакцинацию населения.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

Источник: Новая газета



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