France 24 – новый глава Израиля приехал в Россию в поисках союзников и личной дружбы

Израильский народ считает Владимира Путина очень близким и настоящим другом — такие заверения передал российскому президенту новый премьер-министр Израиля Нафтали Бенет. Как пишет France 24, израильский лидер прибыл в Россию в поисках союзников как по иранской ядерной программе, так и по военным действиям на территории Сирии.

Направление — Москва. Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет прибыл в Россию на свои первые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В центре обсуждения иранская ядерная программа. Встреча проходит на берегу Чёрного моря в Сочи. Москва — одна из сторон, подписавших в 2015 году соглашение по иранскому атому. С нами на связи из Москвы корреспондент RFI Анисса Эль-Жабри. Априори их интересы разнятся в иранском вопросе. По каким пунктам их интересы могут совпасть?

АНИССА ЭЛЬ-ЖАБРИ, корреспондент RFI для France 24: Конечно, совпадения есть и в вопросе иранского атома. Как вы напомнили, Москва — важный игрок в этом вопросе, и не только потому, что участвовала в подписании соглашения от 2015 года, но и потому, что, как и другие подписавшиеся страны, сегодня она пытается спасти этот договор. Как вы знаете, с июня в Иране избран ультраконсервативный президент, так что переговоры официально приостановлены.



Но тем не менее это важный вопрос для Израиля. Возможно, вы помните, что в конце сентября с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Нафтали Бенет бил в набат. Он сказал, что Иран нарушает все красные линии, он напомнил о кредо еврейского государства: в Иране никогда не должно появиться ядерного оружия.

Пытался ли премьер-министр Израиля на этой встрече дать какой-то сигнал?

АНИССА ЭЛЬ-ЖАБРИ: Да, он пытался дать сигнал, он пытался найти себе союзников против своего главного раздражителя, Ирана. А также по другому фронту — Сирии. Как вы знаете, Израиль и Сирия по-прежнему находятся в состоянии войны. Израиль регулярно осуществляет бомбардировки по военным позициям Ирана на сирийской земле. И для этого им нужна гарантия России, что это будет возможно. Как вы знаете, де-факто с помощью своей армии Владимир Путин контролирует основную часть сирийской территории.



Это довольно важная встреча для самого Нафтали Бенета. Он приехал после 12 лет правления Биньямина Нетаньяху. Тому удалось установить с Владимиром Путиным крайне тесные отношения. Биньямина Нетаньяху очень часто приглашали в Россию.



Так что для того, чтобы создать эти отношения, наделить их хорошей основой, Нафтали Бенет сделал несколько заявлений. Две недели назад Владимир Путин отмечал свои 69 лет, и он ему позвонил. До того, как покинуть израильскую территорию сегодня утром, он заявил так: связь между Россией и Израилем по-прежнему огромная. Он напомнил, что в Израиле миллион русскоговорящих.



При этом как только он прибыл в Сочи, он передал Владимиру Путину более личное заявление. Он ему сказал: «От имени всей нашей страны, всего нашего народа мы вас, Владимир Путин, считаем нашим очень близким и настоящим другом».

Спасибо вам большое, Анисса Эль-Жабри, за ваш рассказ.

Дата выхода в эфир 22 октября 2021 года.