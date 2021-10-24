 

Учения спецназа США начались на Готланде в Балтийском море

24.10.2021, 0:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа шведском острове Готланд в Балтийском море проводятся учения спецназа США, сообщают СМИ.

Самолет американских военных приземлился на проселочной дороге недалеко от столицы острова Висбю. Командующий спецназом вооруженных сил США в Европе Дэвид Тейбор заявил: «Мы многое узнаем о наших общих способностях, вместе мы сильнее».

При этом глава оперативного отдела шведских вооруженных сил Микаэл Клаэссон заявил, что его страна не зависит от Вашингтона в обеспечении защиты острова. Клаэссон утверждает, что у Швеции «очень хорошая способность решать собственные проблемы с безопасностью», передает ТАСС со ссылкой на SVT.

В июне крупнейшие учения НАТО Baltops прошли в регионе Балтийского моря, участие в них принимали около 4 тыс. военнослужащих из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов.



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