Учения спецназа США начались на Готланде в Балтийском море

На шведском острове Готланд в Балтийском море проводятся учения спецназа США, сообщают СМИ.

Самолет американских военных приземлился на проселочной дороге недалеко от столицы острова Висбю. Командующий спецназом вооруженных сил США в Европе Дэвид Тейбор заявил: «Мы многое узнаем о наших общих способностях, вместе мы сильнее».

При этом глава оперативного отдела шведских вооруженных сил Микаэл Клаэссон заявил, что его страна не зависит от Вашингтона в обеспечении защиты острова. Клаэссон утверждает, что у Швеции «очень хорошая способность решать собственные проблемы с безопасностью», передает ТАСС со ссылкой на SVT.

В июне крупнейшие учения НАТО Baltops прошли в регионе Балтийского моря, участие в них принимали около 4 тыс. военнослужащих из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов.