Рейтинг Байдена показал рекордное падение

Популярность Джо Байдена за его первые девять месяцев на посту президента США упала сильнее, чем у любого другого главы американского государства со времен Второй мировой войны, свидетельствуют данные исследований Gallup.

Рейтинг Байдена упал на 11,3 процентных пункта, снизившись с 56% до 44,7%. Рейтинг стал падать в июле, когда в США выросла заболеваемость коронавирусом. Ситуацию усугубило бегство американских войск из Афганистана. Падение оказалось сильнее, чем у 10 предыдущих президентов США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

Байден побил «рекорд» Барака Обамы, рейтинг которого за первые девять месяцев во главе США упал на 10,1 процентных пункта. У Джимми Картера рейтинг упал на 8,9, а у Дональда Трампа – на 4,4 процентных пункта. У Джорджа Буша-младшего и Джорджа Буша-старшего за указанный период рейтинг и вовсе рос на 13,1 и 12,0 процентных пункта соответственно.