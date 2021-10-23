Мнение: Мессенджеры по паспорту

Ожидаемо, но тем не менее. С марта 2022-го года пользоваться мессенджерами в РФ можно будет лишь при предоставлении паспортных данных. Анонимная регистрация будет запрещена.

Мессенджеры по паспорту

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое запрещает анонимную регистрацию в мессенджерах. Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, с весны 2022 года сделать это можно будет только по паспорту.

Из документа также следует, что компания-владелец мессенджера будет обязана запросить у оператора мобильной связи данные о клиенте, а оператору, в свою очередь, придется предоставить сведения о его наличии или отсутствии в своей телефонной базе. Персональные данные при этом передаваться не будут.

Отмечается, что подтвердить достоверность номера оператор должен будет в течение 20 минут с момента запроса. Если идентификация не пройдена, то владелец мессенджера не позволит пользователю сделать регистрацию. Если же данные абонента изменятся, то в течение 24 часов должна будет произойти повторная идентификация

https://tvzvezda.ru/news/202110231714-oOBxK.html – цинк

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По мнению автора Telegram-канала «ЗаТелеком», именно по этому постановлению в России могут быть заблокированы все иностранные мессенджеры, которые не пойдут на сотрудничество. А те, которые останутся работать, будут фактически небезопасны для пользователей, так как должны будут проводить идентификацию своих пользователей путем достоверного установления сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи и заключать для этого договора с операторами связи.

Согласно тексту постановления, пользователь каждого разрешенного для работы в РФ мессенджера должен будет законодательно идентифицировать себя и использовать только свой абонентский номер при регистрации. Операторы связи, предоставляющие каждый абонентский номер, и администрация мессенджера, должны будут проверить эту информацию и подтвердить между собой за 20 минут. Если данные пользователя не будут подтверждены или будут неполные, то идентификация пользователя не должна считаться пройденной, а мессенджер не должен позволять пользователю писать любые сообщения.

Также, по этому документу, каждому пользователю любого мессенджера будет назначаться уникальный код идентификации. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен в течение суток отключить клиента и провести с ним новую идентификацию, если он перейдет к другому оператору.

В начале октября Минцифры совместно с ФСБ, операторами связи и научными организациями, включая Институт точной механики и вычислительной техники РАН им. Лебедева, объявили о планах по скорому внедрению технологии по применению усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) на базе сим-карты. Пока что проект находится на стадии обсуждения. Участие в нем подтвердили МТС и ВТБ. Госведомства считают, что УКЭП в сим-карте значительно облегчит жизнь пользователей, так как им будет проще подтвердить свою личность, оформлять различные договора и работать в сети.

https://habr.com/ru/news/t/585026/ – цинк

UPD:

1.Полный текст постановления правительства РФ http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110210009?index=2&rangeSize=1

2. Хинштейн заявляет, что речь идет об уточнении закона 2018-го года https://govoritmoskva.ru/news/292186/ и речь идет мол не о новшествах, а об уточнении. Тем не менее пункт №3 прямо говорит, что пользователю будет предлагаться осуществить действия направленные на привязку своего номера к себе. Правда термин "предлагать" можно трактовать по разному.

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