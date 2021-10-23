 

Мнение: Никто не уйдет обиженным

23.10.2021, 23:40, Разное
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Пожизненным медотводом к вакцинации от COVID-19 может быть только тяжелая аллергия на препарат, отметила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Для всех остальных показаний медотвод должен носить временный характер. Счастье для всех даром, и никто не уйдет обиженным. Уколем всех.

Показательно, что экспертом в данном случае выступает чиновник НИИ, входящего в систему Роспотребнадзора — той самой структуры, которая буквально развязала войну на истребление против народа. Неудивительно, что самые бесчеловечные оценки и заключения идут именно отсюда.

В целом ничего особенного. Ну кем раньше была санэпидстанция и санврачи? Ну, имели они свои небольшие гешефты, кошмаря малый бизнес и немножечко отщипывая от чуть более крупного. Сейчас они на коне, они определяют политику, от рэкета ларьков перешли к рэкету остатков экономики в целом. Конечно, кто же от такого откажется? Поэтому все инициативы направлены на одно — под вывеской борьбы продолжать ее как можно дольше и шире. Цель — ничто, движение — всё.

Источник: Эль Мюрид



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