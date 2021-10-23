 

Взрыв произошел в Саратове из-за попытки распилить снаряд «болгаркой»

23.10.2021, 23:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Саратове мужчина погиб при взрыве, который произошел, когда он пытался распилить снаряд, информирует СУ СК по Саратовской области.

Проводится «доследственная проверка по факту смерти 56-летнего мужчины». Как сообщается на сайте управления, мужчина «на придомовой территории своего частного домовладения» с помощью «болгарки» «производил распил снаряда, в результате чего произошел его разрыв». Спасатели и медики, которые прибыли на место взрыва, «провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось», он «скончался на месте от полученных ранений».

В мае взрослый и подросток подорвались на бомбе времен Великой Отечественной войны на месте раскопок в зоне проведения поисковых работ в Волгоградской области. 



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