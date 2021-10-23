В Бундестаге Эрдогана обвинили в «невероятной эскалации»

Берлин принял к сведению угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выслать из страны послов десяти стран, в том числе Германии, сообщил немецкий МИД.

В ведомстве сказали, что сейчас «активно консультируются с девятью другими затронутыми странами». Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген сообщил о «невероятной внешнеполитической эскалации». Он считает, что Эрдоган отдаляет свою страну от Европы и Запада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Zeit и Suddeutsche Zeitung.

МИД Турции пока официально не объявил персонами нон грата послов десяти стран и не дает комментариев по этой теме. Ни одно из посольств также не объявило, что послы стали персонами нон грата.

Напомним, Эрдоган пригрозил выслать из страны послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Они призывали освободить арестованного правозащитника Османа Кавалу, которого обвиняют в причастности к попытке свержения правительства, а также в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.