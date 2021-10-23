Федор Емельяненко нокаутировал американца Джонсона в Москве

На первом в РФ турнире Bellator российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона из США, сообщают информационные агентства.

Емельяненко одержал победу в первом же раунде. Бой состоялся на «ВТБ-Арене». На счету 45-летнего Емельяненко 40 побед и шесть поражений, у 36-летнего Джонсона 15 побед и восемь поражений, передает ТАСС.