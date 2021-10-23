 

Федор Емельяненко нокаутировал американца Джонсона в Москве

23.10.2021, 23:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа первом в РФ турнире Bellator российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона из США, сообщают информационные агентства.

Емельяненко одержал победу в первом же раунде. Бой состоялся на «ВТБ-Арене». На счету 45-летнего Емельяненко 40 побед и шесть поражений, у 36-летнего Джонсона 15 побед и восемь поражений, передает ТАСС.



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