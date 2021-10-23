 

Девушка поймала парня на измене, когда заметила, что он заказывает в интернет-магазине, а самое обидно кому были заказы

23.10.2021, 23:32, Разное
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Девушка заподозрила своего парня в измене из-за заказа в интернет-магазине. Она уделила расследованию немного времени, и быстро разобралась с ситуацией.

Эта уникальная история была опубликована на канале Тик Ток, который принадлежал владелице того самого магазина, который занимался продажей нижнего белья.

Владелица бутика однажды нашла в своем почтовом ящике странное письмо, в котором рассказывалось о покупке продукции в ее магазине.

«Мой парень не покупал мне одежду или нижнее белье, к тому же его поведение казалось мне странным. Я любопытна, поэтому решила разобраться что к чему. Скажите, на какой адрес был выслан заказ. Буду признательна за ответ и извините за беспокойство».

Естественно, магазин не мог предоставить конфиденциальную информацию человеку, который не имел отношения к заказу. Однако владелица магазина пошла на уступки и решила проверить этот заказ. Оказалось, что мужчина делал заказ, который был отправлен некой Валери. Клиентка была удивлена информацией, так как Валери – это ее лучшая подруга.

Ролик в котором бизнес-леди рассказала о произошедшем, набрало более десяти миллионов просмотров. Пользователи разделились на два лагеря: кто-то осуждал владелицу бутика, а кто-то поддерживал ее.

«Запрещено раскрывать инфо о клиентах»

«Ну все, теперь девушка знает адрес, подруге не поздоровиться».

«Это был твой профессиональный секрет. Ты не имела права его раскрывать».

«Может мужчина хотел сделать любимой сюрприз и заказ подарок на другой адрес, чтобы она не нашла подарок раньше времени».



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