 

«Газпром» пригрозил прекратить поставки газа в Молдову

23.10.2021, 23:26, Разное
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…если она не погасит долг и не договорится о новом контракте.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компания может полностью прекратить поставки газа в Молдову, если последняя не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости

«В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллиона долларов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно», — сказал он.

По словам Куприянова, если не будет погашен долг, то «Газпром» не подпишет новый контракт с молдавской стороной с 1 декабря. В этом случае поставки будут прекращены.

«Несмотря на накопившиеся долги молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года», — сказал Куприянов.

Накануне СМИ стало известно, что двухдневные российско-молдавские переговоры по поставкам газа, прошедшие у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, закончились безрезультатно. По их данным, РФ предложила Молдове скидку размером 25%, но представители последней настаивали на 50%, ссылаясь на нехватку средств.

В тот же день парламент Молдовы проголосовал за введение на 30 суток режима чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Он действует с 22 октября по 20 ноября. «Молдовагаз» обращался к населению и агентам с просьбой экономить газ для смягчения последствий кризиса.

Источник: Новая газета



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