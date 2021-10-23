В Twitter появилась новая функция Spaces

Новая функция Spaces появилась в микроблоговом сервисе Twitter, что открывает возможность для каждого пользователя создавать свои голосовые чаты. Вы уже слышали об этом? Действительно, почти год назад Twitter уже объявлял о запуске такого сервиса, но…

Как поясняют специалисты, это была своеобразная проба пера, которая почти на целый год застряла в тестовом режиме. Все дело в том, что такая же возможность с конца прошлого года была открыта только для тех пользователей, которые получили уже по 600 и более подписчиков.

То есть, сервис вроде бы и работал, но для большинства оставался недоступным. Только теперь администрация решилась-таки исправить положение и довести начатое дело до конца.