 

В Twitter появилась новая функция Spaces

23.10.2021, 23:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новая функция Spaces появилась в микроблоговом сервисе Twitter, что открывает возможность для каждого пользователя создавать свои голосовые чаты. Вы уже слышали об этом? Действительно, почти год назад Twitter уже объявлял о запуске такого сервиса, но…

Как поясняют специалисты, это была своеобразная проба пера, которая почти на целый год застряла в тестовом режиме. Все дело в том, что такая же возможность с конца прошлого года была открыта только для тех пользователей, которые получили уже по 600 и более подписчиков.

То есть, сервис вроде бы и работал, но для большинства оставался недоступным. Только теперь администрация решилась-таки исправить положение и довести начатое дело до конца.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.04 / США назначит спецпосланника для переговоров о прекращении «Северного потока – 2»

04.09 / Россия ввела санкции против Порошенко

12.08 / Мнения: Почему немцам не помогли хваленые «Королевские тигры»

30.04 / Резолюция Европарламента о России – самая серьезная за семь лет – депутат от Латвии

13.01 / «Система больше не работает» — фэшн-индустрия бьёт тревогу из-за коронавируса

26.12 / Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА

18.01 / Кабмин установил предельную цену на газ для населения

28.08 / Трамп пообещал привлечь Китай к ответственности за пандемию

04.05 / В РФ стартовали продажи сверхдешевой модели смартфона Realme

27.03 / Мошенники изобрели схему кражи денег с карт с помощью BlaBlaCar

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика