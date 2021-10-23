Мнение: Ложное самоуважение

Друзья, давайте подробней про косяк, который мы обсуждали вот в этом письме.

И вы мне потом другие примеры такого косяка приведете.

Автор называет героя мужчиной своей мечты, она хотела бы серьезных с ним отношений и общего ребенка.

Но она слишком горда ложной гордостью, то есть мнит себя слишком гордой, не являясь таковой.

Она не просто боится отказа, не просто не хочет уступок с его стороны, не просто не может использовать щипцы, она хотела бы сама оказать мужчине милость, если бы он очень хорошо ее попросил.

Будь у нее реальная гордость, гордость в самом хорошем смысле, то есть самоуважение, она бы не хотела от мужчины близости больше, чем ее СЗ. То есть она бы не думала: как бы мне его заполучить (помогите заманить и ухватить, уважаемая Эволюция), она бы думала что-то вроде: у нас отношения, мы друг другу симпатичны и узнаем друг друга, и ее желание близости не было бы больше, чем его.

Самоуважение по формуле (великого) психолога Уильяма Джеймса – это отношение успеха к притязаниям.

Самоуважение = успех : притязания

Уважающий себя человек притязает на меньшее, чем имеет.

Уважать себя – это любить свое, не завидовать чужому, довольствоваться тем, что есть, не испытывать боли и огорчения от того, что не получается дотянуться до того, что не является твоим. И даже часть своего быть готовым потерять.

А ложное самоуважение или ложная гордость – это когда не терпится дотянуться до чужого, но бомбит и хочется это скрыть, сделать вид, что ты самодостаточен, что у тебя и так всего в избытке и нет нужды.

Потому оно и называется ложным, такое самоуважение.

Ложное самоуважение всегда связано с зеленым виноградом. Человек создает видимость, что ему ничего не надо, что он независим.

Но в разбираемом письме мы столкнулись с более вредной вещью.

Это не просто ЗВ, это гневный отказ от того, чего автор на самом деле хочет.

Автор отгоняет мужчину скалкой и рассчитывает, что он будет бороться за право стать ближе.

Автор воображает себя независимой женщиной, которой мужчина нужен намного меньше, чем она ему.

И она ведет себя так, как на ее взгляд вела бы себя такая независимая женщина: ругает мужчину за то, что он якобы хочет навязать ей беременность, не заслужив это право.

Она хочет, чтобы он просил ей об этом, чтобы он предлагал лучшие условия, а не просто был согласен признать ребенка. Она в гневе на такое согласие и дает понять, что для нее аборт в случае беременности является однозначным.

Автор думает, что это анти-щипцы. Но анти-щипцы выглядели бы совсем иначе.

Она бы сама тщательно предохранялась, чтобы не допустить беременности.

Но нет, наша автор хочет, чтобы предохранялся мужчина, который не против беременности и поэтому предохраняется не осторожно.

Она объявляет ему, что для нее беременность – это горе и он должен избавить ее от этой страшной беды.

В реальности СЗ мужчины велика и автор хотела бы ребенка (в браке), но она ведет себя так, будто СЗ его мала и его шар – это его щипцы.

Отвечать на шар как на щипцы – это не просто косяк.

Это как если вы бы пригласили человека в гости и обругали его за то, что он к вам пришел.

Это подкат с подставой, но не такой мелкий, как уговорить на что-то и отказаться самому, это крупная подстава: навязать человеку нижнюю роль, когда его роль по факту – верхняя, когда его КП больше и СЗ его больше и нужда в нем намного больше.

Опасен такой косяк тем, что от фигуры человека, с которым вы совершаете подобное, вы не сможете избавиться.

Так и будете его всегда помнить, оплакивать и сожалеть.

Очень сложно убрать из поля такую фигуру. Это один из тех “кармических” косяков, которые очень дорого стоят.

Кто-то понимает почему такая цена?

И примеры подобных косяков приведите еще, чтобы нам разобраться в этом лучше.