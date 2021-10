Мнение: Дома из конопли и соломы, деревянный кризис и почему финны не любят Путина

1. Оклеветанный сказочниками поросёнок Ниф-Ниф, похоже, вскоре будет реабилитирован и станет новым культурным героем среди зелёной братии. Оказывается, он вовсе не был глупым и ленивым свином, не предусмотревшим приход холодной зимы и Большого Злого Волка. Нет, он был гением и визионером, далеко опередившим своё время. Он был провозвестником экологически чистого зелёного будущего:

https://lenta.ru/news/2021/10/22/soloma_edoma/

Генеральный директор экспериментального проекта Biobased Creations Лукас Де Ман спрогнозировал, что в будущем архитекторы в мире смогут строить дома исключительно из натуральных материалов, в том числе могут появиться здания из конопли и соломы. Своими предположениями он поделился с изданием Dezeen.

Цель проекта — доказать, что масштабным строительством можно заниматься, используя материалы на растительной основе. На данный момент список материалов включает 100 наименований. По словам эксперта, древесина, земля, известь, мицелий, конопля и солома могут заменить в качестве строительных материалов сталь, гипсокартон и цемент. Подобным образом планируют строить и небоскребы — дизайнерам придется заменить растительным аналогом цемент в бетоне.

Участники проекта также отметили, что строительной сфере понадобится радикальная перестройка, так как на данный момент от общего числа только три процента материалов имеют растительную основу. Однако эксперты подчеркнули, что клиенты все чаще склоняются в сторону более экологичных построек. «На практике строительство из биоматериалов уже возможно. В будущем будет больше атак на углекислый газ. Поэтому уже будет невозможно продолжать идти тем же путем, которым мы идем сейчас», — уточнил Де Ман.

2. Зелёные активисты и потакающие им СМИ уже успели принудить многие западные банки и фонды отказаться от вложений в добычу углеводородов. Теперь же они начали стыдить финансистов за инвестиции в лесную промышленность:

https://lenta.ru/news/2021/10/21/ft_forest/

Мировой финансовый сектор вложил 119 миллиардов долларов в компании, которые связаны с вырубкой лесов. В исследовании группы Global Witness в спонсорстве деятельности, приводящей к массовому уничтожению природных угодьев, уличили всемирно известные банки, пишет Financial Time (FT) 21 октября.

Эксперты выяснили, что за пять лет с утверждения Парижского соглашения по климату кредитные организации, а именно BNP Paribas, Промышленно-коммерческий банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), JPMorgan, HSBC и Bank of America, предоставили финансовую поддержку 20 крупным агробизнесам, которые связанны с вырубкой лесов, в том числе бразильскому производителю мяса JBS, заключившему десятки финансовых сделок с 2016 по 2020 год. <…>

«Вырубка лесов является основным источником наращивания “углеродного следа”, решение данной проблемы станет одной из главных тем на предстоящем саммите ООН по климату Cop26 в Великобритании. Борьба с обезлесением из-за производства различных товаров остается для многих инвесторов менее важной проблемой, чем другие экологические проблемы, например, сокращение прямых выбросов парниковых газов. Данные Global Witness показывают, что пять крупнейших банков в общей сложности заключили почти 570 сделок по выпуску облигаций, кредитов для предприятий, подозреваемых или обвиняемых в уничтожении лесов. При этом все учреждения, кроме ICBC, придерживаются политики запрета на уничтожение деревьев», — уточняют журналисты FT.

Что ж, отказ от вложений в уголь, нефть и газ привёл к энергетическому кризису в Европе. Очевидно, на очереди древесинный кризис. Вполне возможно, что пройдёт несколько лет, и европейцы будут горько жаловаться на то, что их душит и морозит коварная Россия, не спешащая поставлять дополнительный лес для строительства их уютных зелёных домиков.

3. Из комментариев к посту про русскую фанеру:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/es-protiv-russkoi-fanery-finny-protiv-rossiiskogo-biznesa-i-preimuscestvo-rossiiskogo-rynka-616d5a433e0b454c62aa835b#comment_963555674

Лет 10 назад финн приезжал на производство, часто с ним болтали. Он мне прямо сказал, за что финны не любят Путина. Лет 15-20 назад лес шел к финнам, они его обрабатывали, а Путин стал обработку делать в России, чтобы лес был дороже. Многие в Финляндии понесли убытки. А после 2014 года финн сказал, что мы сбили самолет, и больше не звонит.