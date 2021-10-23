 

Всегда есть куда – Личное мнение

23.10.2021, 23:00, Разное
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Марат Башаров, которого две бывшие жены обвиняли в рукоприкладстве, высказался на тему домашнего насилия.


Фото: lenta.ru

Пожалуй, процитирую, хоть и противно:

Дал пощечину на кухне – и это избиение? Ребята, ну… Видимо, у вас в глазах это видится так.

Ничего другого я от Марата не ожидала. Он настолько мелкий в моих глазах человек, что обсуждения не заслуживает.

Обсудим другое: нормализацию домашнего насилия над женщинами.

Такая нормализация происходит в головах мужчин, которые «дают пощёчину на кухне» женщинам, не считая это насилием.

Страшно. Ужасно. Гадко. Но даже это — не самое страшное.

Гораздо страшнее то, что нормализация насилия происходит и в головах у женщин, которым мужчины эти самые пощёчины отвешивают.

Наорал? Не насилие. Обозвал? Не насилие. Запретил? Не насилие. Дал пощёчину? Не насилие. Не со всей же дури, в конце концов, а легонечко — чисто чтобы пришла в себя.

Толкнул? Не насилие. Она же не упала, а если и упала, то ведь голову не разбила. Можно даже немножечко пнуть — в воспитательных, так сказать, целях. Аккуратно толкнуть её туловище ногой. Не со всей, конечно, силы: женщина всё-таки, деликатный организм.

Если я не бил в полную силу, то это не насилие. А если бил не в полную, если всего лишь толкал, давал пощёчины, орал, оскорблял, то она меня до этого состояния довела. Сама виновата, а я не сдержался.

Вела бы себя по-другому — я бы её не обзывал, не толкал, не давал ей на кухне пощёчины.

Дал пощечину на кухне – и это избиение? Ребята, ну… Видимо, у вас в глазах это видится так.

Да, Марат и иже с ним, у нас в глазах это видится так, и с нашими глазами — всё в полном порядке.

Хочу обратиться к женщинам, которым это видится не так. К женщинам, которых мужчины унижают, оскорбляют, толкают, которым дают пощёчины, а потом дарят цветы. К женщинам, которые во всём этом живут.

Не живите в этом. Уходите.

Всегда есть куда.

А вы сталкивались с насилием дома? В качестве кого? Чем дело кончилось?

Источник: Лена Миро



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