 

В РФ объявили в розыск программиста, распространившего видео пыток в российских тюрьмах

23.10.2021, 22:58, Новости дня
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По данным “Радио Свобода”, ФСБ и МВД РФ готовят документы для ареста программиста, покинувшего пределы РФ, и его экстрадиции в Россию.

Представители российского правозащитного проекта Gulagu.net, которым Савельев передавал видео, считают, что “российские силовики сами себя изобличают и пытаются заткнуть рот человеку, который помог миру узнать о преступлениях против человечества и против человечности”.

“Это решение политическое 100%, и санкцию на это давал [президент] Владимир Путин. Это их ответ нам. Они хотят пересажать всех правдорубов и злоупотребляют властью в политических целях. Их следующим шагом будет подача запроса в Интерпол. Мы тоже направим документы в Интерпол, чтобы предложить этой международной организации ввести мораторий на участие РФ в Интерполе до проведения реформы ФСИН и всей следственно-судебной системы и прекращения использования пыточных конвейеров против следственно-арестованных и осужденных”, – заявил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

РБК отмечает, что в базе МВД РФ Савельев указан как “разыскивается по статье УК”.

Контекст:

4 октября Осечкин заявил в Facebook, что получил более 40 гигабайт видеоматериалов, фото и документов, “доказывающих, что в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний действуют зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных”. По информации правозащитника, видео нужны были силовикам в качестве компромата на заключенных.

По словам Осечкина, архив ему передал программист из Беларуси Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в областной туберкулезной больнице №1 Саратова.

5 октября Gulagu.net опубликовал первые два видео пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) №1 в российском Саратове. Еще ряд видео проект предоставил журналистам.

После обнародования видео Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными, а начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили.

Савельев рассказывал 19 октября, что после освобождения российские силовики водили его на допрос и обыскивали, пытаясь найти флешку или ноутбук с видеозаписями, которые он вынес из тюрьмы. Он согласился сотрудничать, но решил бежать из страны и вскоре оказался во Франции, где запросил политическое убежище.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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