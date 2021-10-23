 

На Буковине усилят карантин. В транспорт, спортзалы и рестораны будут пускать с COVID-сертификатом – Черновицкая ОГА

23.10.2021, 22:58, Новости дня
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Без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста нельзя будет ездить в общественном транспорте, посещать спортзалы и рестораны, отметили в администрации.

“Мы в шаге от “красной” зоны. С каждым днем на Буковине показатель заболеваемости COVID-19 растет. Избежать полного локдауна мы можем, если усилим карантинные мероприятия”, – сказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Ограничения касаются нерегулярных и регулярных перевозок в области.

“Кроме лиц, имеющих один из вышеперечисленных документов, посещать учреждения спортивного профиля могут только спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм”, – отметили чиновники.

В регионе также запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов и автокинотеатров.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в “красную” зону вошла Сумская область. С 26 октября в Ровенской и Николаевской областях будут действовать ограничения, характерные для “красной” зоны.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 23 октября в Украине подтвердили почти 2,75 млн случаев COVID-19 (23 229 – за последние сутки), умерло более 63,4 тыс. человек.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам главы Минздрава, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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