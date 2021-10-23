Мнение: 10 дней, в которые заразят Россию

Прочитал статью Сергея Шелина из Росбалта – и неожиданно понял, откуда у статистика-вакцинобеса А.Ракши взялись его феерические “350 тыс. заражений в России в сутки”. Шелин пишет в своем Росбалте (агентство, всегда считавшееся феэсбешным, внезапно объявили “иноагентом”):

“Советую не ломать голову над этими цифрами. Они неизвестно откуда, непонятно о чем и к тому же несовместимы друг с другом. Смертность от ковида в начале эпидемии была около 1%, а сейчас она меньше — у многих заразившихся выросла сопротивляемость, т. к. они раньше переболели или вакцинировались. Следовательно, если бы в день умирали 1000 человек, то заражались бы больше 100 тысяч”.

Так вот как они считают! Смертность, мол, должна быть в районе 1%, а то и меньше! А заявил Ракша радиостанции Свобода, что “Избыточная смертность в сутки превысила 3000 человек. За октябрь она составит примерно 90 тысяч – это будет рекорд”. Вот отсюда он и берет 350 тысяч “зараженных” – путем простой экстраполяции: “чуть менее 1%” от 350 тыс. – это и будет “рассчитанная” Ракшой смертность в сутки, т.е. 3 тысячи.

Статистики – люди простые. Но занятно, как они вообще себе это представляют – “заражаемость” по 350 тыс. в день. Допустим, 1 “зараженный” в среднем заражает только 1 “незараженного” за целые сутки. Но это ж как раз прогрессия! Первый день – 350 тыс. заразили еще 350 тыс.; 2 день – уже 700 тыс. (второй день “зараженные” ведь заражают также как в первый); 3 день – 1 млн. 400 тыс.; 4 день – 2 млн. 800 тыс.; 5 день – 5 млн. 600 тыс.; 6 день – 11 млн. 200 тыс.; 7 день – 22 млн. 400 тыс.; 8 день – 44 млн. 800 тыс., 9 день – 89 млн. 600 тыс. и 10 день – 159 млн. 200 тыс.

То есть – при таких темпах даже не надо целого октября; всего 10 дней – и должны будут заразиться ВСЕ поголовно граждане России, и еще, видимо, миллионов 15 “лишних” (гастарбайтеры, видимо?) То есть Путин, объявляя 19 октября карантин с 3 0 октября (чтобы, как с важным видом говорят коронабесы, “оборвать цепочку заражений”) – УЖЕ самым плачевным образом “запоздал”: за те 10 дней, пока страна будет “готовиться к карантину”, аккурат все россияне С ЗАПАСОМ должны уже быть поголовно заражены. Ай-яй-яй…

Это, конечно, если верить Ракше.

Но если верить не ему, а официальной статистике про смертность 1000 в день – тогда на охват всего населения чудовищным коронавирусом понадобится… на 2 дня больше.