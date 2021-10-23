Мнение: “Аллегорическая композиция”

Столбов Алексей Иванович. Аллегорическая композиция. 1931 г. Холст, масло.

Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых.

О картине на сайте музея имени Васнецовых.

Творчество вятского художника, педагога, общественного деятеля Алексея Ивановича Столбова представляет собой особую страницу в культурной жизни Вятки начала ХХ столетия. На формирование его эстетических взглядов повлияла не только учёба в столичных вузах: Императорском училище технического рисования барона Штиглица (1895) и Рисовальной школе Императорского общества поощрения художеств (окончил в 1903), но и сама художественная атмосфера Петербурга на рубеже веков.

Энергичный, эрудированный, хорошо образованный педагог-художник, всегда имевший свою жизненную и творческую позицию, Алексей Иванович стоял у истоков многих начинаний в области культуры и искусства местного края. Был действительным членом Вятской Ученой архивной комиссии, членом Вятского художественного кружка. Алексей Иванович внёс также свой вклад в развитие художественного образования Вятки начала ХХ века

В творчестве А.И. Столбов обращался к вечным темам любви, страдания, смерти. Его произведения это аллегорические композиции, образы-символы. На художественных выставках в Вятке картины мастера выделялись на фоне произведений других вятских художников, работавших в основном в традиционном реалистическом направлении, и вызывали бурные обсуждения.

Период 1905–1910-х гг. можно считать временем творческого подъёма в жизни художника. В последующие годы его картины, лишённые духа идейно-революционной направленности, оказались невостребованными обществом.

К 1931 году относится одно из интереснейших его произведений – «Аллегорическая композиция». В ней запечатлена мифологическая модель мира периода сталинского тоталитарного режима.

Картина изображает И.В. Сталина. Он выступает как строитель новой жизни, как победитель новых препятствий и врагов – внутренних и внешних. Смысл данного произведения раскрывается иносказательно при помощи аллегории, на что указывает само название работы.

Каждый персонаж данной работы несёт в себе глубокий смысловой подтекст. Глава государства представлен в образе Георгия Победоносца. Художник изображает на коне Сталина, попирающего копьём человека в облике животного. С другой стороны – пионер, несущий на плечах козу. Вдали клубы дымящегося индустриального города. Многофигурная композиция заключается в подобие металлической рамочки, завершающейся в центре красной звездой, её обрамляют серп и молот. Слева и справа от центра – фигуры зверей с головами людей, аллегорически показывающие различные классы эксплуататоров дореволюционной России.

Образ Сталина моделируется по иконографическому канону «Чудо св. Георгия о змие». Архетип подвергается глубокому изменению. Прежде всего, наблюдается тенденция к вытеснению его христианского содержания и актуализация фольклорно-языческой стороны. Изобразительная лексика нарядного коня, как и самого костюма Сталина, излишнее внимание к деталям, декоративность цветового решения явно тяготеют к стилистике народной картинки, к росписи лаковой миниатюры. Семантика красного цвета выражает героический дух борьбы, накал революционного романтизма. Пионер воплощает образ доброго пастыря. Рама, замыкающая многофигурную сцену, напоминает по очертанию киот иконы. В верхней части картины на чёрном фоне, семантически символизирующем силы «тёмного царства», изображение римского Папы Пия XI и президента Франции Пуанкаре, также в обличии зверей.

Произведение художника рассчитано на ассоциативное мышление зрителя, знание традиций лубочного письма и иконописи. Своеобразие столь эклектического феномена, как картина Столбова «Аллегорическая композиция» состояло в невероятном «сплаве вымысла и реальности, лжи и правды».

Остро чувствовавший ритмы своего времени, Алексей Иванович Столбов смог не только запечатлеть их в своём творчестве, но и заявить о поисках нового образно-пластического языка в искусстве местных мастеров.

http://kirov-artmuzeum.ru/museum/hudozhestvennyij-muzej/events-mz/951-vyistavka-odnoj-kartinyi-stolbov-ai-allegoricheskaya-kompozicziya – цинк

Кстати, у автора картины интересный год смерти – 1937-й. Как-то про обстоятельства смерти подробностей при беглом поиске найти не удалось.

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