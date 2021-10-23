Мнение: Два условия

Постепенно выстраивается структура локдауна. Москва и Санкт-Петербург, как обычно, будут терроризировать население относительно системно, а значит, в этих городах людям придется хуже всех. Регионы — кто во что горазд, местами даже очень страшно, но главное отличие от столиц — это именно локальность ограничений и их эклектичность, а также какая-то суматоха.

Смысл мероприятия очень даже прозрачен. Режим создал два граничных условия, в которых в периоды обострения он попадает в коллапс. Первое условие — разгром системы здравоохранения. За двадцать путинских лет уничтожена половина больниц — с 10,7 тысяч в 2000 году до 5,3 тысяч в 2017. А ведь и после 17 года «оптимизация» лишь набирала обороты. Число больничных коек сократилось за тот же период меньше, но тоже значительно: на 10 тысяч населения в 2000 приходилось 115 койко-мест, в 2017 — 81. На четверть. Это обстоятельство сейчас и «выстрелило». Просто некуда класть людей.

Второе условие, точнее, второй капкан: это принятые к руководству протоколы ВОЗ, введенные явочным порядком в России вопреки всем ранее действовавшим нормативам. Госпитализации подлежат практически все выявленные носители коронавируса (причем выявляемость основана на тестах, которые, как известно, определяли коронавирус даже у фруктов). Отсюда и коллапс системы: мало того, что уничтожены койко-места и учреждения, так еще и класть нужно буквально всех подряд.

Поэтому и получается фантасмагорическая картина: если ранее в обычный сезонный подъем заболеваемости гриппом только в одной Москве на пике заболевало (то есть, обращалось к врачу — а сколько не обращалось?) до 120 тысяч человек в сутки, то теперь 40 тысяч на всю страну — это катастрофа. Рассказы про то, что «ковид — не грипп» я пропускаю в данном случае мимо ушей. При такой организации и при имеющихся двух капканах, в которые режим загнал и себя, и страну, даже банальный насморк гарантировано хоронит систему здравоохранения. Дело не в особенностях ковида, дело в рукотворной катастрофе, которую Путин с подельниками привез стране.

Поэтому и локдаун. В расчете на то, что пик инфекционной вспышки (а мы имеем дело не с эпидемией, а именно с инфекционной вспышкой — нынешняя статистика никак не вытягивает показатели эпидемии) удастся «растянуть» и не обрушить окончательно стремительно заканчивающиеся мощности.

Проблема в том, что оба граничных условия обойти невозможно. Построить десять госпиталей на пару тысяч мест каждый — ну, построите. А оборудование, врачей, младший и средний медперсонал кто вам родит? Отказаться от протоколов ВОЗ тоже не получится — сейчас вся система работает по ним. Если сказать стоп-слово и приказать вернуться к ранее работавшим нормативам — то вся система рухнет. Сразу и без раскачки. Она уже перестроена на убийство тысяч людей, как ее перестроить на лечение?

Поэтому локдаун — не решение. Это лишь попытка сгладить пик в надежде, что в этот раз проскочим. Может, и проскочим. Но к общей обстановке это ни малейшего отношения не имеет. В который раз мы можем убедиться, что никакого планирования у режима нет. Он живет исключительно в рефлекторном управленческом поле. И никак иначе уже не может существовать.

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