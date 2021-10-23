 

Исчезнувшие в горах КБР охотники вернулись из похода живыми

23.10.2021, 22:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПропавшие в горах Кабардино-Балкарии пятеро охотников смогли самостоятельно выбраться и выйти в установленное место, сообщили в ГУ МЧС по КБР.

«По состоянию на 17.30 23.10.2021 года поисково-спасательные работы завершены. Группа из пяти человек самостоятельно вернулись в установленное место, в помощи не нуждаются», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Для поисков пропавших привлекались Эльбрусский высокогорный ПСО МЧС РФ (шесть человек и одна единица техники); ПСО Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы (шесть человек и одна единица техники).

Ранее Telegram-канал 112 сообщал, что в горах КБР пропали пятеро охотников, они не выходили на связь. Охотники ушли в горы ночью в районе села Верхняя Балкария, утром компания должна была вернуться.



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