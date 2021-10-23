Захарова назвала провокацией идею Киева открыть «пункты связи» для крымчан

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о планах Киева создать так называемые пункты прямой коммуникации с украинскими властями для жителей Крыма, ДНР и ЛНР.

Данилов заявил, что речь идет о пунктах, где люди «могли бы иметь прямую коммуникацию непосредственно с представителями власти, с президентом, с кабинетом министров, с иными органами центральной и местной власти» на Украине. Указанными «пунктами связи» должны, по планам Киева, воспользоваться лица, «которые пересекают линию разграничения на тех КПП, которые расположены на территории Донецкой и Луганской областей, часть из них – на территории Херсонской области», передает ТАСС.

Как сообщила Захарова в Telegram, «главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер» СНБО. По ее словам, вместо возвращения жителям Донбасса удерживаемых украинскими властями социальных выплат, разблокирования «жизненно важной инфраструктуры» украинские силовики «вновь заготовили провокацию».

«Что касается Крыма, то его жители все сказали, что хотели», – добавила Захарова. Как полагает официальный представитель МИДа, «проблема в том, что киевские власти не хотят этого слушать и делают все, чтобы помешать крымчанам говорить о своей позиции на международных площадках».

Напомним, Данилов, комментируя перепись населения в Крыму, заявил, что Киев «рано или поздно» получит контроль над полуостровом. До этого Данилов говорил, что ВСУ могут взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к гибели «сотен тысяч людей».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.