 

Самойлов оценил реакцию «чувственных людей» на скандал в «Ельцин-Центре»

23.10.2021, 22:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЭкс-фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов объяснил, почему его слова о представителях ЛГБТ-сообщества вызвали бурную реакцию.

Самойлов пояснил, что «был фестиваль», а «Ельцин-Центр» был «одной из площадок». «Раз я там оказался, у меня к ним определенное отношение, вот я на эту тему высказался. Все. Им это не понравилось», – приводит его слова Пятый канал.

При этом Самойлов опроверг информацию о том, что некоторые зрители в ответ покинули концерт: «Никто не покидал, аплодировал народ». Комментируя бурную реакцию на его высказывания, он сказал: «Ну вы же видите, тема ЛГБТ, там все сильно возбудились». Самойлов подчеркнул, что «на самом деле, ничего особенного там не сказал». «Я сказал, что вы любите друг друга, куда хотите, только не лезьте к нашим детям в школы. Но они у нас люди чувственные, обидчивые», – сообщил он.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором Самойлов во время выступления в рамках Ural Music Night в екатеринбургском «Ельцин Центре» выразил негативное мнение о деятельности площадки и использовал нецензурную лексику, говоря негативно со сцены о представителях ЛГБТ-сообщества. Позже он извинился за использование мата, но от своих слов не отказался, заявив, что «Ельцин Центр» является «центром антигосударственной пропаганды и пропагандирует радикальные либеральные ценности». «Ельцин Центр» заявил, что может прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля.



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