Белее облаков: как в Японии дамы отбеливают лицо (старинный рецепт)

Японские женщины отличаются нежной и чистой кожей, потому что они пользуются натуральными средствами, которые отбеливают лицо и делают кожу свежее. В Стране восходящего солнца очень ценится белоснежная фарфоровая кожа, которая белее облаков.

Японские рецепты отбеливания кожи

Особенно тщательно готовится лицо невесты. Она должна строго следовать распорядку дня, чтобы осветлить кожу и выглядеть привлекательной во время свадьбы. Но и девушки, которые пока не выходят замуж, используют отбеливающие маски для лица.

Придать лицу свежесть, сохранить красоту кожи на долгие годы может помочь использование некоторых методик. Это сочетание рецептов косметических масок и строгое соблюдение порядка их применения. Вот несколько рецептов:

В Японии широко используется рис. Перед каждым приемом пищи ежедневно следует принимать рисовую воду. Также ее можно использовать для умывания. Она защищает кожу от нежелательного воздействия солнца, отбеливает ее и делает бархатистой. Сделать рисовую воду очень легко. Нужно взять стакан риса, хорошенько его промыть, а затем залить чистой водой в объеме 800 мл. Настаивать около 2 часов, а затем процедить. Средство готово. Использование молочной маски. Известно, что молоко отбеливает кожу. На основе молока делают разные маски. Для приготовления одной из них нужно смешать 2 ст.л. молока, 1 ст.л. меда и 1 ст.л. лимонного сока. Смесь наносится на лицо на 10 минут. Маска из йогурта. Данный продукт очень полезен для кожи. Он ее успокаивает. С его помощью убирают прыщи. Йогурт способен удалять омертвевшие клетки кожи и сужать поры. Кожа становится гладкой и здоровой. Это хороший отбеливатель кожи. Использовать нужно только йогурт без добавок. Его можно наносить на лицо в чистом виде или использовать добавки. Хорошая маска получается из йогурта с клубникой.

Отбеливающая маска с миндальным маслом

Отбелить кожу поможет старинный рецепт с использованием миндального масла. Понадобятся такие компоненты:

две столовые ложки тертого мыла для ванны; один картофель среднего размера; три столовые ложки риса; одна столовая ложка кукурузной муки; полстакана молока; один стакан воды; половина чайной ложки миндального сладкого масла.

Приготовление маски

Нужно выполнить следующие действия, чтобы сделать отбеливающую маску:

натереть вымытый картофель; промыть рис; в кастрюлю, стоящую на плите, налить молоко и воду; тертый картофель и рис поместить в кастрюлю с молоком и варить на медленном огне; добившись однородной массы, выключить огонь; тертое мыло для ванн хорошо перемешать, добавив в смесь; далее добавить кукурузную муку и миндальное масло.

Эта смесь наносится на лицо. В течение пяти минут нужно выполнять массаж лица. Затем смесь остается на коже примерно на 30 минут. После этого нужно взять один помидор, разрезать его пополам и втереть его в кожу. Затем нужно умыться.

Эта смесь может храниться в холодильнике 2 недели, если поместить ее в герметичный контейнер.